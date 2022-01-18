ФИФА аннулировала карточки. 9 украинских игроков были под угрозой

Перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ-2022, в котором 24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии (Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 по киевскому времени), соответствующий комитет ФИФА принял важное решение.

Все предупреждения игроков, не приведших к удалению, аннулированы. Таким образом, к матчу с Шотландией сборная Украины, в составе которой после группового раунда отбора было 9 футболистов, имевших по одной желтой карточке, будет готовиться без угрозы дисциплинарных наказаний.

Футболисты сборной Украины, которые имели по одному предупреждению в групповом раунде отбора ЧМ-2022: Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Марлос, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный.