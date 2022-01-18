Черноморец
2 : 0
Лехия
18.01.2022, FT

Черноморец всухую обыграл Лехию

Одесская команда отправила в ворота соперников два безответных мяча

  • 18.01.2022 19:37
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Черноморец всухую обыграл Лехию
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора провел товарищеский поединок с польской «Лехией» из Гданьска.

Украинская команда победила со счетом 2:0. Забитые голы на счету Дмитрия Юсова и Беки Вачиберадзе. Оба мяча были забиты в первом тайме встречи.

«Черноморец» — «Лехия» — 2:0
Голы: Юсов, 10, Вачиберадзе, 35

Источник — ФК Черноморец

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