Черноморец всухую обыграл Лехию

Одесский «Черноморец» в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора провел товарищеский поединок с польской «Лехией» из Гданьска.
Украинская команда победила со счетом 2:0. Забитые голы на счету Дмитрия Юсова и Беки Вачиберадзе. Оба мяча были забиты в первом тайме встречи.
«Черноморец» — «Лехия» — 2:0
Голы: Юсов, 10, Вачиберадзе, 35
Источник — ФК Черноморец
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