Во вторник, 19 января, состоится перенесенный матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер» примет «Тоттенхэм».
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Лестер» – «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Лестер» – «Тоттенхэм» покажет телеканал Setanta Sports.
Источник — Sport.ua
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