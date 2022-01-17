Церемония вручения наград ФИФА за 2021 год. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за вручением наград ФИФА в Цюрихе 17 января в 20:00 по Киеву

  • 17.01.2022 20:01
  • 3210 просмотров
  • 1 комментарий
Церемония вручения наград ФИФА за 2021 год. Текстовая трансляция. LIVE
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17 января в Цюрихе проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
 
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Определяются лучшие спортсмены в 9 номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (по три номинации у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Вручение наград The Best FIFA Football Awards 2021

20:30. Премия Пушкаша за лучший гол – Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм / Севилья)

20:28. Далее – награда Пушкаша, за лучший гол сезона.

20:21. Лучший вратарь (мужчины) – Эдуар Менди (Сенегал, Челси)

20:16. Лучший вратарь (женский футбол) – Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)

20:15. После всяких предисловий переходим к вручению серьезных наград.

20:12. На сцене – Фара Уильямс, бывшая английская футболистка.

20:08. Канадская футболистка Кристина Синклер получает специальную награду ФИФА и говорит слова благодарности по видеосвязи.

20:04. На сцене Президент ФИФА Джанни Инфантино.

20:03. Смотрим вступительные видеоролики о награде ФИФА.

20:02. Церемония проходит в режиме онлайн-видеконференции.

20:00. Начало трансляции церемонии от ФИФА.

19:50. Напомним, организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года. В топ-3 вошли аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, польский форвард Баварии Роберт Левандовски и египетский бомбардир Ливерпуля Мохамед Салах.

В аналогичной номинации у женщин в топ-3 включены испанки Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс (обе – из Барселоны) и австралийка Саманта Керр (Челси).

Тройки претендентов на награды ФИФА 2020 года

Лучший игрок (мужчины)

  • Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ), 
  • Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Лучший игрок (женщины)

  • Дженнифер Эрмосо (Испания, Барселона)
  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
  • Саманта Керр (Австралия, Челси)

Лучший вратарь (мужчины) 

  • Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Пеп Гвардиола (Испания / Манчестер Сити)
  • Роберто Манчини (Италия / сборная Италии)
  • Томас Тухель (Германия / Челси)

Лучший вратарь (женский футбол)

  • Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)
  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
  • Стефани Лаббе (Канада, Русенгорд / ПСЖ)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Луис Кортес (Испания / Барселона)
  • Эмма Хейз (Англия, Челси)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов / сборная Англии)

Премия Пушкаша за лучший гол

  • Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм / Севилья)
  • Патрик Шик (Чехия, Байер)
  • Мехди Тареми (Иран, Порту)
📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 17.01.2022 19:59
    0
    Вот теперь и увидим лучших от ФИФА, а не от франц футбола.)
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