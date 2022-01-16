Что будет с Миколенко? Эвертон уволил Бенитеса с поста главного тренера

«Эвертон» сообщил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера первой команды.



Сообщается, что испанский специалист уже покинул ливерпульский клуб.



Бенитес работал в «Эвертоне» с первого июля 2021 года. За это время под его руководством команда провела 22 официальных матча (7-4-11).



Отметим, что украинец Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» в начале календарного года и сыграл за новую команду два матча.

15 января «Эвертон» уступил «Норвичу» в матче АПЛ со счетом 1:2, и это стало последней каплей для руководства «ирисок».