Что будет с Миколенко? Эвертон уволил Бенитеса с поста главного тренера

«Эвертон» сообщил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера первой команды.
Сообщается, что испанский специалист уже покинул ливерпульский клуб.
Бенитес работал в «Эвертоне» с первого июля 2021 года. За это время под его руководством команда провела 22 официальных матча (7-4-11).
Отметим, что украинец Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» в начале календарного года и сыграл за новую команду два матча.
15 января «Эвертон» уступил «Норвичу» в матче АПЛ со счетом 1:2, и это стало последней каплей для руководства «ирисок».
Источник — ФК Эвертон
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Он единственный на своей позиции, куплен за внушительную сумму и явно с прицелом под основу
Не думаю что новый тренер и руководство пойдут на ещё одного дорогостоящего левого защитника
—-
По матчам же пока что оценка приемлемо . И главная проблема - мандраж. Но это поправимо
Он единственный на своей позиции, куплен за внушительную сумму и явно с прицелом под основу
Не думаю что новый тренер и руководство пойдут на ещё одного дорогостоящего левого защитника
—-
По матчам же пока что оценка приемлемо . И главная проблема - мандраж. Но это поправимо
Це була би захістна спина для Миколенко.
Своя людина у клубі да ще тренер дае дуже
високу мативацію але цего призначеня я думаю
не відбудеться як би нам цего не хотілось.
Це була би захістна спина для Миколенко.
Своя людина у клубі да ще тренер дае дуже
високу мативацію але цего призначеня я думаю
не відбудеться як би нам цего не хотілось.
Будет играющим тренером.
Как пример матч Реал - Шахтер, когда Бернабеу опладировали Мудрику, как же у бедняг киевских горело, какие они отмазки только не придумывали
Что ты там дергал на кого ?
То есть Хускоред ставит оценки по аплодисментам?
Федя , ты не думал в АПЛ пойти экспертом ?
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