Что будет с Миколенко? Эвертон уволил Бенитеса с поста главного тренера

Испанский специалист официально отправлен в отставку

  • 16.01.2022 17:05
  • 6589 просмотров
  • 30 комментариев
Что будет с Миколенко? Эвертон уволил Бенитеса с поста главного тренера
© ФК Эвертон. Рафаэль Бенитес

«Эвертон» сообщил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера первой команды.
 
Сообщается, что испанский специалист уже покинул ливерпульский клуб.
 
Бенитес работал в «Эвертоне» с первого июля 2021 года. За это время под его руководством команда провела 22 официальных матча (7-4-11).
 
Отметим, что украинец Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» в начале календарного года и сыграл за новую команду два матча.

15 января «Эвертон» уступил «Норвичу» в матче АПЛ со счетом 1:2, и это стало последней каплей для руководства «ирисок».

Источник — ФК Эвертон

(58 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 17:13
    +13
    А ничего кроме Миколенко на этой позиции ставить некого, ток если ещё кого-то купят что мало вероятно.
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    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 17:13
    +10
    Да будет играть и набираться опыта с новым тренером
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    gavela48
    online
    gavela48, 16.01.2022 18:17
    +3
    Новый тренер всегда для всех основных опасность. Так что Миколенко не исключение, может и дадут развиваться, а могут и на лавку посадить. Не забывайте пример Лунина, и хвалят, и действительно хорош, но это Реал, таких держат на лавке.
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 16.01.2022 17:57
    +3
    А что с ним может быть? На данный момент он единственный левый защитник в команде. Всё в его в руках.
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    Tasha19
    Tasha19, 16.01.2022 18:22
    +2
    Funny______Cat, 16.01.2022 18:06
    А у Мыколы все будет нормально
    Он единственный на своей позиции, куплен за внушительную сумму и явно с прицелом под основу
    Не думаю что новый тренер и руководство пойдут на ещё одного дорогостоящего левого защитника
    —-
    По матчам же пока что оценка приемлемо . И главная проблема - мандраж. Но это поправимо
    Ну 23 млн для АПЛ сумма не сильно і велика, там і подорожче гравці в запасі сидять.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 16.01.2022 18:06
    +2
    А у Мыколы все будет нормально
    Он единственный на своей позиции, куплен за внушительную сумму и явно с прицелом под основу
    Не думаю что новый тренер и руководство пойдут на ещё одного дорогостоящего левого защитника
    —-
    По матчам же пока что оценка приемлемо . И главная проблема - мандраж. Но это поправимо
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 16.01.2022 18:05
    +2
    Повезло, что успели Диня продать). Как ни крути, а игрок он более именитый и были все шансы, что новый тренер сделал бы ставку именно на него. А так у Виталия сейчас, по сути, и конкурентов нет, так что шанс проявить себя точно будет.
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    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 16.01.2022 17:41
    +2
    А что будет с Пикфордом? А что будет с Ришарлисоном? Нельзя просто написать, что Эвертон уволил тренера??? Задрали уже пихать Миколенко в каждое предложение, тошнит уже от него
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    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 16.01.2022 17:21
    +2
    Barack, 16.01.2022 17:11
    Ещё пару таких провальных матчей и бокопора отравят домой
    Миколенко получил одну из высших оценок за матч против Норвича
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 16.01.2022 18:15
    +1
    Artyom_I, 16.01.2022 18:08
    Отсутствие конкурентов не означает стабильное место в основном составе. Если будет привозить как в матче с аутсайдером - Миколенко играть не будет
    Понятно, что ничего не гарантирует, но по крайней мере точно будет шанс себя проявить. Он бы и у Бенитеса не играл, если бы на протяжении определенного периода времени не проявил себя.
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    vittroy
    vittroy, 16.01.2022 17:57
    +1
    зараз будуть новини ,аля Шева головний притендент на тренерськмй місток, нннііі не так, спочатку Фонсека головний, потім Шева😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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    Cartman
    Cartman, 16.01.2022 17:55
    +1
    Однозначно трансфер странный . Продали Диня достаточно хорошего защитника и купили Миколенко . Бенитес там что на откатах сидел ?
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    andre_lui
    andre_lui, 16.01.2022 18:36
    0
    Cartman, 16.01.2022 17:55
    Однозначно трансфер странный . Продали Диня достаточно хорошего защитника и купили Миколенко . Бенитес там что на откатах сидел ?
    А если уже так сделали так зачем убирать того под кого это и делали...один матч все решил...
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    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 18:31 (изменен)
    0
    romeoboss, 16.01.2022 18:30
    Цикаво було би побачіти Шеву у руля Ірісок.
    Це була би захістна спина для Миколенко.
    Своя людина у клубі да ще тренер дае дуже
    високу мативацію але цего призначеня я думаю
    не відбудеться як би нам цего не хотілось.
    Ты хочешь что б Эвертон в Чемпионшип вылетел!?
    Ссылка
    romeoboss
    romeoboss, 16.01.2022 18:30
    0
    Цикаво було би побачіти Шеву у руля Ірісок.
    Це була би захістна спина для Миколенко.
    Своя людина у клубі да ще тренер дае дуже
    високу мативацію але цего призначеня я думаю
    не відбудеться як би нам цего не хотілось.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    Ivan Vismutenko, 16.01.2022 18:18
    0
    У него же контракт на 4,5 года с "ирисками"!
    Будет играющим тренером.
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    Artyom_I
    Artyom_I, 16.01.2022 18:12
    -1
    Tasha19, 16.01.2022 17:19
    Те що в Евертоні більш немає ЛЗ не робить Миколенка на 100% основним. При потребі завжди можна знайти варіанти хто закриє позицію.
    Вот именно. На его позиции в Динамо играл правый полузащитник Караваев и смотрелся порой лучше перепуганного Миколенко
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 16.01.2022 18:02 (изменен)
    -1
    Megogo_gawno, 16.01.2022 17:45
    Нет, ты не понимаешь, когда что-то касается недоигроков связанных с Динамо то оценка это самое важное,что может быть, это если бы игрок Шахтера получил где-то высокую оценку, то они бы с пеной у рта доказывали, что оценка ничего не значит
    Как пример матч Реал - Шахтер, когда Бернабеу опладировали Мудрику, как же у бедняг киевских горело, какие они отмазки только не придумывали
    Федя, ?
    Что ты там дергал на кого ?
    То есть Хускоред ставит оценки по аплодисментам?
    Федя , ты не думал в АПЛ пойти экспертом ?
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    Александр Чёрный
    Александр Чёрный, 16.01.2022 17:50
    -1
    Думаю Шева сдесь бы сумел себя показать. Это получше Дженоа, подбор игроков+АПЛ
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    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 16.01.2022 17:47
    -1
    Юрий Д, 16.01.2022 17:21
    Миколенко получил одну из высших оценок за матч против Норвича
    Ваша секта "свидетелей чемпионства Динамо" всем коллективом дёргает себе на провалы привозоЛенко в аутсайдере АПЛ?
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