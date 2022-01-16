Вернидуб подписал в Шериф экс-игрока Львова

«Шериф», который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, усилил свой состав бразильским форвардом Жозе Витором Пернамбуко.

Пресс-служба официально сообщила о соглашении. Игрок уже прошел медобследование и подписал контракт с клубом. Детали сделки не раскрывают.

Напомним, что Пернамбуко ранее играл за «Львов». А первую часть этого сезона провел в Норвегии за клуб «Буде-Глимт».