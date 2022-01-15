Итальянский клуб «Дженоа» уволил с поста наставника команды украинского тренера Андрея Шевченко.

Журналист Роберто Моралес анализирует самое громкое увольнение 2022 года. Почему итальянцы не дождались результата? Каковы причины увольнения Шевы, его будущее и работа в Серии А.

ВИДЕО. Почему уволили Шевченко? Причины и анализ отставки украинца из Дженоа