Львов просматривает форварда Шахтера и защитника Черноморца

На просмотр в львовский клуб прибыли Назарий Муравский и Владислав Бугай

  • 15.01.2022 05:19
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Львов просматривает форварда Шахтера и защитника Черноморца
© ФК Мариуполь. Назарий Муравский

ФК «Львов» просматривает двух игроков – защитника Назария Муравского из «Шахтера» и форварда «Черноморца» Владислава Бугая.

Назарий Муравский выступает за юношей «Шахтера». В прошлом сезоне защитник выступал в аренде в «Мариуполе». 21-летний защитник сыграл 14 матчей в УПЛ.

Владислав Бугай провел 17 матчей и забил 3 гола в сезоне за одесский «Черноморец».

Вакантную должность тренера вратарей может заполнить белорусский специалист Василий Хомутовский, который был помощником главного тренера «Львова» Олега Дулуба, когда тот возглавлял «Черноморец».

Команда Олега Дулуба после осенней части сезона занимает 12-е место в Украинской Премьер-лиге.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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