В воскресенье, 16 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Тоттенхэм» примет лондонский «Арсенал».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» — «Арсенал» покажут Setanta Sports Ukraine и видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.