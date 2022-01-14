Месси преодолел отметку в 300 млн подписчиков в Insagram

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Аргентинец является вторым футболистов в истории, который достиг такого значения в этой соцсети.

Месси занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 389 миллионов подписчиков.

В тройку наиболее популярных футболистов в Instagram входит одноклубник Месси бразилец Неймар — 168 миллионов подписчиков.

Подписывайтесь на страницу Sport.ua в Instagram!