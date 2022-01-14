Месси преодолел отметку в 300 млн подписчиков в Insagram

По популярности аргентинец уступает лишь Криштиану Роналду

  • 14.01.2022 08:44
  • 742 просмотра
  • 1 комментарий
Месси преодолел отметку в 300 млн подписчиков в Insagram
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Аргентинец является вторым футболистов в истории, который достиг такого значения в этой соцсети.

Месси занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 389 миллионов подписчиков.

В тройку наиболее популярных футболистов в Instagram входит одноклубник Месси бразилец Неймар — 168 миллионов подписчиков. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Brian
    online
    Brian, 14.01.2022 09:29
    0
    Какой смысл за ним следить? Жизнь чем то отличаеться от других звёзд?
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