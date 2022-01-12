Гамбия обыграла Мавританию в Кубке африканских наций

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Мавритании (1:0).
Единственный мяч на 10-й минуте забил Эйбли Джаллоу.
После первого тура Гамбия и Мали набрали по 3 очка в группе F, а у Мавритании и Туниса пока нет зачетных пунктов.
Кубок африканских наций
Группа F. 1-й тур, 12 января
Мавритания – Гамбия – 0:1
Голы: Джаллоу, 10.
Мавритания: Диоп, Карамоко (Абу Демба, 46), Абейд, Тиам (Камара, 66), Убейб (Ба, 80), Фофана, Мусса Н'Диайе (Тиам, 65), Деллаи, Махмуд (Абдерраман, 59), Ба, Камара.
Гамбия: Джоб, Колли (Джаллоу, 74), Гомес, Жанье, Турай (Санне, 82), Маррех, Адамс, Джаллоу (Дарбо, 64), Сисей (Дарбо, 64), Барроу, Колли.
Предупреждения: Ба 28, Мусса Н'Диайе 30 – Колли 56, Джаллоу 90, Дарбо 90.
Судья: Горбаль.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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И это как с Оксаной Баюл на Олимпиаде, когда она не согласилась на олимпийский гимн и 1 час ждала, пока найдут гимн Украины.
У тут всё равно не тот... Часто власти менялись переворотами. Может быть потому и проиграли.
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