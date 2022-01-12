Мавритания
0 : 1
Гамбия
12.01.2022, FT

Гамбия обыграла Мавританию в Кубке африканских наций

Единственный мяч на 10-й минуте забил Эйбли Джаллоу

  • 12.01.2022 20:49
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  • 1 комментарий
Гамбия обыграла Мавританию в Кубке африканских наций
© Twitter. Эйбли Джаллоу

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Мавритании (1:0).

Единственный мяч на 10-й минуте забил Эйбли Джаллоу. 

После первого тура Гамбия и Мали набрали по 3 очка в группе F, а у Мавритании и Туниса пока нет зачетных пунктов.

Кубок африканских наций

Группа F. 1-й тур, 12 января

Мавритания – Гамбия – 0:1

Голы: Джаллоу, 10.

Мавритания: Диоп, Карамоко (Абу Демба, 46), Абейд, Тиам (Камара, 66), Убейб (Ба, 80), Фофана, Мусса Н'Диайе (Тиам, 65), Деллаи, Махмуд (Абдерраман, 59), Ба, Камара.

Гамбия: Джоб, Колли (Джаллоу, 74), Гомес, Жанье, Турай (Санне, 82), Маррех, Адамс, Джаллоу (Дарбо, 64), Сисей (Дарбо, 64), Барроу, Колли.

Предупреждения: Ба 28, Мусса Н'Диайе 30 – Колли 56, Джаллоу 90, Дарбо 90.

Судья: Горбаль.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Ghostly
    online
    Ghostly, 12.01.2022 21:25
    0
    Уникальное событие! Начало матча задержали, потому что 3 раза ставили какой то не тот гимн Мавритании.)))
    И это как с Оксаной Баюл на Олимпиаде, когда она не согласилась на олимпийский гимн и 1 час ждала, пока найдут гимн Украины.
    У тут всё равно не тот... Часто власти менялись переворотами. Может быть потому и проиграли.
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