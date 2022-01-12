Бывший тренер игрок и тренер Зари может возглавить винницкую Ниву

Винницкая «Нива», клуб Второй лиги, зимой может назначить нового главного тренера.
Одним из приоритетных кандидатов на эту должность является экс-главный тренер «ВПК-Агро» Александр Грицай, который до этого входил в тренерский штаб львовского «Руха» и луганской «Зари».
В ноябре руководство «Нивы» отправило в отставку Владимира Цыткина, и исполняющим обязанности главного тренера команды стал Валентин Вишталюк.
В турнирной таблице группы А Второй лиги винницкая «Нива» занимает 8-е место.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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