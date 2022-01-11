Одной ногой в финале? Тухель рассказал о настрое перед игрой с Тоттенхэмом

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» примет «Челси». Фаворитом в противостоянии является лондонский «Челси».
Поединок состоится 12 января в 21:45 на стадионе «шпор». Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси».
Видео Sport.ua: пресс-конференция главного тренера «Челси» Томаса Тухеля перед матчем
Источник — Sport.ua
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