Александрия продлила контракты с двумя ведущими игроками

ФК «Александрия» продлил контракты с Владиславом Бабоглом и Иваном Калюжным до конца мая 2025 года.



Бабогло начинал в составе молодежной команды еще в 2017 году. В составе первой – отыграл в чемпионате Украины 70 матчей, отличившись шестью забитыми голами. Кроме того, он принял участие в шести кубковых матчах и три матча провел в Лиге Европы.



Калюжный дебютировал за «Александрию» в матче с «Мариуполем» 14 февраля 2021 года. В чемпионате Украины за «горожан» сыграл 22 матча, отличившись двумя забитыми голами. Также Иван провел один кубковый поединок.

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