Александрия продлила контракты с двумя ведущими игроками

Владислав Бабогло и Иван Калюжный остаются в команде еще на 3.5 года

  • 11.01.2022 16:59
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Александрия продлила контракты с двумя ведущими игроками
© ФК Александрия

ФК «Александрия» продлил контракты с Владиславом Бабоглом и Иваном Калюжным до конца мая 2025 года.
 
Бабогло начинал в составе молодежной команды еще в 2017 году. В составе первой – отыграл в чемпионате Украины 70 матчей, отличившись шестью забитыми голами. Кроме того, он принял участие в шести кубковых матчах и три матча провел в Лиге Европы.
 
Калюжный дебютировал за «Александрию» в матче с «Мариуполем» 14 февраля 2021 года. В чемпионате Украины за «горожан» сыграл 22 матча, отличившись двумя забитыми голами. Также Иван провел один кубковый поединок.

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Источник — ФК Александрия

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