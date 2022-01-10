Что происходит? Джокович снова арестован в Астралии

Несмотря на выигранную апелляцию, серб снова под стражей

  • 10.01.2022 10:39
  • 572 просмотра
  • 2 комментария
Что происходит? Джокович снова арестован в Астралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович вновь арестован в Австралии. Об этом сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.

Отмечается, что власть Австралии пытается депортировать Джоковича со страны.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации. Его должны были выпустить из отеля в Мельбурне.

Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NM16071
    NM16071, 10.01.2022 10:53
    0
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат, что он весь карантин в Сербии прокуролесил на людных мероприятиях, где присутствовал даже без маски. Идиот
    Ну так ніхто і не сумнівається. що він ідіот, але як в часі суду не можна було перевріити інформацію. Виглядає, що і судді в Австралії ідіоти.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 10:49
    0
    Что происходит? Джокович соврал вот что. Суд отпустил его на основании того, что он перед НГ переболел. Но интернет сразу нарыл на него компромат, что он весь карантин в Сербии прокуролесил на людных мероприятиях, где присутствовал даже без маски. Идиот
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