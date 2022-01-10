Что происходит? Джокович снова арестован в Астралии

Первая ракетка мира Новак Джокович вновь арестован в Австралии. Об этом сообщает журналистка Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста.
Отмечается, что власть Австралии пытается депортировать Джоковича со страны.
Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации. Его должны были выпустить из отеля в Мельбурне.
Напомним, 5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
.@DjokerNole under arrest!!!!!!!!!!— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022
Источник — Sport.ua
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