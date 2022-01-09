ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский феерит в матче Серии А против Удинезе

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом и ассистом в матче 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе».
Во время второго взятия ворот украинец ассистировал колумбийскому нападающему Луису Муриэлю, а спустя некоторое время и сам отличился в воротах «черно-белых».
Для Руслана это второй ассист в текущем сезоне чемпионата Италии и пятый гол.
Видео ассиста Малиновского
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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