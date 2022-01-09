21-й тур
Удинезе
0 : 3
Аталанта
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ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский феерит в матче Серии А против Удинезе

Руслан помог отличиться Луису Муриэлю, а потом забил сам

  • 09.01.2022 18:17
  • 2565 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский феерит в матче Серии А против Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом и ассистом в матче 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе».
 
Во время второго взятия ворот украинец ассистировал колумбийскому нападающему Луису Муриэлю, а спустя некоторое время и сам отличился в воротах «черно-белых».
 
Для Руслана это второй ассист в текущем сезоне чемпионата Италии и пятый гол.

Видео ассиста Малиновского

События матча
43' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
17' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:20
    +2
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    Надо было с Ромой феерить.
    Он не может это делать во всех матчах, не робот.
    Ссылка
    Smart
    online
    Smart, 09.01.2022 18:24
    -1
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    Надо было с Ромой феерить.
    А вы на своей работе каждый день феерите даже против начальников?)))
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 09.01.2022 18:24
    -2
    Красава Руслан, а дехто отримує Золотий унітаз)))
    Ссылка
    Ghostly
    Ghostly, 09.01.2022 18:19
    -3
    Надо было с Ромой феерить.
    Ссылка
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