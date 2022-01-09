ВИДЕО. Гол+ассист. Малиновский феерит в матче Серии А против Удинезе

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом и ассистом в матче 21 тура чемпионата Италии против «Удинезе».



Во время второго взятия ворот украинец ассистировал колумбийскому нападающему Луису Муриэлю, а спустя некоторое время и сам отличился в воротах «черно-белых».



Для Руслана это второй ассист в текущем сезоне чемпионата Италии и пятый гол.

Видео ассиста Малиновского