Кубок Англии. Результаты 1/32 финала. Лестер прошел дальше, Челси в игре

8 января проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии. Ниже приведены их результаты.
«Лестер» выиграл и прошел в следующий раунд. Челси проводит свой поединок в 19:30.
Украинец Виталий Миколенко – в основе «Эвертона» на матч против «Халл Сити».
Кубок Англии 2021/22
1/32 финала, 8 января
- 14:15 Мансфилд Таун – Мидлсбро – 2:3
- 14:30 Бернли – Хаддерсфилд – 1:2
- 14:30 Бристоль Сити – Фулхэм – 0:1 (д.в.)
- 14:30 Ковентри Сити – Дерби Каунти – 1:0
- 14:30 Хартлпул Юнайтед – Блэкпул – 2:1
- 14:45 Миллуол – Кристал Пэлас – 1:2
- 17:00 Барнсли – Барроу – продолжается
- 17:00 Борхэм Вуд – Уимблдон – 2:0
- 17:00 Вест Бромвич – Брайтон – продолжается
- 17:00 Киддерминстер – Рединг – 2:1
- 17:00 КПР – Ротерхэм – продолжается
- 17:00 Лестер – Уотфорд – 4:1
- 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
- 17:00 Петерборо Юнайтед – Бристоль Роверс – 2:1
- 17:00 Порт Вэйл – Брентфорд – 1:4
- 17:00 Уиган – Блэкберн – 3:2
- 19:30 Бирмингем – Плимут
- 19:30 Суонси – Саутгемптон
- 19:30 Халл Сити – Эвертон
- 19:30 Челси – Честерфилд
- 19:45 Йовил – Борнмут
Источник — Sport.ua
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Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
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