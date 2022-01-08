Кубок Англии. Результаты 1/32 финала. Лестер прошел дальше, Челси в игре

8 января проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии

  • 08.01.2022 19:15
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Кубок Англии. Результаты 1/32 финала. Лестер прошел дальше, Челси в игре
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января проходят матчи 1/32 финала Кубка Англии. Ниже приведены их результаты.

«Лестер» выиграл и прошел в следующий раунд. Челси проводит свой поединок в 19:30.

Украинец Виталий Миколенко – в основе «Эвертона» на матч против «Халл Сити».

Кубок Англии 2021/22

1/32 финала, 8 января

  • 14:15 Мансфилд Таун – Мидлсбро – 2:3
  • 14:30 Бернли – Хаддерсфилд – 1:2
  • 14:30 Бристоль Сити – Фулхэм – 0:1 (д.в.)
  • 14:30 Ковентри Сити – Дерби Каунти – 1:0
  • 14:30 Хартлпул Юнайтед – Блэкпул – 2:1
  • 14:45 Миллуол – Кристал Пэлас – 1:2
  • 17:00 Барнсли – Барроу – продолжается
  • 17:00 Борхэм Вуд – Уимблдон – 2:0
  • 17:00 Вест Бромвич – Брайтон – продолжается
  • 17:00 Киддерминстер – Рединг – 2:1
  • 17:00 КПР – Ротерхэм – продолжается
  • 17:00 Лестер – Уотфорд – 4:1
  • 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
  • 17:00 Петерборо Юнайтед – Бристоль Роверс – 2:1
  • 17:00 Порт Вэйл – Брентфорд – 1:4
  • 17:00 Уиган – Блэкберн – 3:2
  • 19:30 Бирмингем – Плимут
  • 19:30 Суонси – Саутгемптон
  • 19:30 Халл Сити – Эвертон
  • 19:30 Челси – Честерфилд
  • 19:45 Йовил – Борнмут

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 08.01.2022 19:40
    0
    Обожаю английский футбол!
    Ньюкасл Юнайтед – Кембридж Юнайтед – 0:1
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