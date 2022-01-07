ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал в аренду молодого полузащитника

Владислав Вакула стал игроком житомирского «Полесья»

  • 07.01.2022 18:57
  • 1013 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал в аренду молодого полузащитника
© ФК Полесье Житомир. Владислав Вакула

Молодой украинский полузащитник Владислав Вакула стал игроком житомирского «Полесья», клуба Первой лиги, на правах аренды из донецкого «Шахтера».

Вакула родился в Бердичеве и является воспитанником разнообразных юношеских школ из Бердичева, Днепра, Винницы и Харькова.

В профессиональной карьере выступал за СК «Металлист», «Сталь» Каменское, «Мариуполь», «Шахтер», «Ворсклу».

В первой части сезона 2021/22 Вакула сыграл 7 матчей за полтавскую «Ворсклу», и в конце года вернулся из аренды в донецкий клуб.

Источник — ФК Полесье

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alina56565
    Alina56565, 07.01.2022 19:14
    +1
    Це вже не останній шанс, це вже кінець...
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    BekXan
    BekXan, 07.01.2022 19:20
    0
    Что и предполагалось.Дали шанс поверили учитывая как человек обосрался и он этот шанс просрал.Теперь может бухать спокойно
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    Fedka_edinoros
    online
    Fedka_edinoros, 07.01.2022 19:15
    0
    оказался ненужным в "великом" клубе Педринь...так бывает
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    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 19:12
    -3
    Очередная звезда, после Полесья сразу в АПЛ !
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