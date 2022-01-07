ВИДЕО. Бенитес лично беседовал с Миколенко перед началом тренировки

Украинский защитник Виталий Миколенко все больше и больше интегрируется в тренировочный процесс своего нового клуба – английского «Эвертона».

В частности, сегодня Миколенко перед тренировкой имел индивидуальную беседу с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

Камеры выхватили момент, когда испанский коуч о чем-то много и увлеченно говорил Миколенко, а тот в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.

Ранее Бенитес заявил прессе, что считает Миколенко футболистом, который будет определяющим для «Эвертона» в будущем.