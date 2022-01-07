ВИДЕО. Бенитес лично беседовал с Миколенко перед началом тренировки

Главный тренер «Эвертона» верит в светлое будущее украинца в стане «ирисок»

  • 07.01.2022 18:34
  • 1983 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Бенитес лично беседовал с Миколенко перед началом тренировки
© ФК Эвертон

Украинский защитник Виталий Миколенко все больше и больше интегрируется в тренировочный процесс своего нового клуба – английского «Эвертона».

В частности, сегодня Миколенко перед тренировкой имел индивидуальную беседу с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

Камеры выхватили момент, когда испанский коуч о чем-то много и увлеченно говорил Миколенко, а тот в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.

Ранее Бенитес заявил прессе, что считает Миколенко футболистом, который будет определяющим для «Эвертона» в будущем.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Calm
    Calm, 07.01.2022 18:54
    0
    Весело и непринужденно
    Ссылка
    ManCity
    ManCity, 07.01.2022 18:46
    0
    І не особисто, а через перекладача. І взагалі треба вчити мову, якщо хочеш чогось досягти. І не лише англійську, а й рідну.
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:39
    -3
    Мб потому что он его тренер?
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