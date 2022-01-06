Аталанта – Торино. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Италии

  • 06.01.2022 00:42
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Аталанта – Торино. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Торино».

«В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» с 38 очками идет на четвертом месте. «Торино» с 25 баллами находится на 11 позиции. Такая ситуация, что «Аталанте» надо выигрывать. А «Торино» обосновалось в середине турнирной таблицы. Туринцы не в зоне вылета, но и не дотягивают до зоны еврокубков. «Аталанте» нужно выигрывать. Разбрасываться очками команде из Бергамо нельзя.

Но мы знаем, что была двухнедельная пауза на праздники. И неизвестно, как команды будут входить во вторую часть сезона, какого качества будут поля. Здесь многое будет зависеть от индивидуального мастерства таких футболистов, как Малиновский и Иличич. Важную роль будут играть те футболисты, которые из ничего могут забить гол.

Мне кажется, конечно, «Аталанта» посильнее и она фаворит в этом поединке. Но сюрпризы могут быть, так как была пауза. В футболе возможно все. Но преимущество будет у «Аталанты», - сказал Воробей.

Матч «Аталанта» – «Торино» состоится 6-го января. Начало встречи в 17:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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