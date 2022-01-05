20-й тур
Аталанта
0 : 0
Торино
06.01.2022 17:30   ТВ-трансляция: 

Аталанта - Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Богине» необходимо закрыть серию из двух матчей без побед

  • 05.01.2022 19:44
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Аталанта - Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 января, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Торино». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:30 по Киеву.

«Аталанта»

 

Команда Джан Пьеро Гасперини в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 4 место. В 19 матчах она набрала 38 очков, имея в активе 11 побед и 5 ничьих, а в пассиве – три поражения. Перед рождественской паузой Руслан Малиновский и Ко проиграли дома «Роме» (1:4), а затем поделили очки в гостях с «Дженоа» (0:0). До этого же «Аталанта» шла на серии сразу из шести победных поединков.

По достижениям на своем поле «богиня» нынче в Серии А только 11-я. В девяти встречах на «Атлети Адзурри д’Италия» она по три раза выиграла, сыграла вничью и проиграла. В крайнем матче, напомним, было фиаско от римских «волков», а до него имели место победы над «Специей» (5:2) и «Венецией» (4:0).

«Торино»

 

Подопечные Ивана Юрича занимают 11 позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. В активе у них 25 очков – 7 побед, 4 ничьи, 8 поражений. 2021 год «быки» закрыли выездным поражением от «Интера» (0:1). Эта неудача прервала четырехматчевую серию игр команды без фиаско (2 победы, 2 ничьи).

По показателям в гостевых матчах сейчас у «Торино» в Серии А 18-й результат. В девяти играх вне родных стенах команда только один раз выиграла, дважды сыграла вничью и 6 раз уступила. Единственная выездная победа у «Торино» в этом сезоне датирована 17 сентября – «Сассуоло» (1:0).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.53 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Аталанта»: Спортьелло – Толои, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Копмейнерс, Мехле, Пессилья, Малиновский, Муриэль.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Брекало, Прат, Санабриа.

6 января, четверг

«Аталанта» - «Торино»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия». 17:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

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Источник — Sport.ua

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