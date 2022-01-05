Клуб Бундеслиги хочет приобрести атакующего хабека луганской Зари

Владислав Кочергин уже в зимнее межсезонье может стать игроком «Арминии»

  • 05.01.2022 06:15
  • 485 просмотров
  • 0 комментариев
Клуб Бундеслиги хочет приобрести атакующего хабека луганской Зари
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

Клуб немецкой Бундеслиги «Арминия» Билефельд заинтересован в подписании 25-летнего хавбека луганской «Зари» Владислава Кочергина уже в зимнее межсезонье.

Если «Арминия» согласует с футболистом условия личного контракта, то предпримет попытку договориться с «Зарей» о переходе полузащитника зимой. А если клубам не удастся договориться о трансфере, Кочергин сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента по окончанию сезона, так как его контракт истекает летом 2022 года.

В немецком клубе готовы предложить Кочергину условия лучше, чем в «Заре». Однако деньги не будут играть ключевую роль, так как Владислав давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Напомним, после отказа продлить соглашение с командой Виктора Скрипника Кочергин был переведен в дубль. Последний матч за «Зарю» он провел 3 октября против «Десны». Владислав настроен покинуть луганский клуб.

«Арминия» под руководством Франка Крамера находится в зоне вылета Бундеслиги, занимая предпоследнее 17-е место с 16 очками.

Источник — FanDay

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности