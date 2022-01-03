Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Австралии на 4-е января

Четвертого января украинские теннисистки проведут матчи на турнирах в Австралии.
Элина Свитолина сыграет в одиночном разряде в рамках соревнований WTA 500 в Аделаиде. Там же в парном разряде выступит и Надежда Киченок.
На турнире WTA 250 в Мельбурне сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Леся сыграет финал квалификации, Элина и Ангелина стартуют сразу в основе.
Расписание украинок на 4-е января в Австралии
Adelaide International 1
Центральный корт (1-й запуск, 02:30 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 8) – Анастасия Гасанова (Россия)
Корт №4 (1-й запуск, 02:30 по Киеву)
Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия) – Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2)
Melbourne Summer Set 2
Корт №12 (2-й запуск, 03:30 по Киеву*)
Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь)
Корт №7 (5-й запуск, 08:00 по Киеву*)
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания, 6)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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