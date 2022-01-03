Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Австралии на 4-е января

Во вторник на корты выйдут четыре представительницы Украины

  • 03.01.2022 17:33
  • 1117 просмотров
  • 1 комментарий
Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Австралии на 4-е января
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Четвертого января украинские теннисистки проведут матчи на турнирах в Австралии.
 
Элина Свитолина сыграет в одиночном разряде в рамках соревнований WTA 500 в Аделаиде. Там же в парном разряде выступит и Надежда Киченок.
 
На турнире WTA 250 в Мельбурне сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина. 
 
Леся сыграет финал квалификации, Элина и Ангелина стартуют сразу в основе.
 
Расписание украинок на 4-е января в Австралии
 
Adelaide International 1
 
Центральный корт (1-й запуск, 02:30 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 8) – Анастасия Гасанова (Россия)
 
Корт №4 (1-й запуск, 02:30 по Киеву)
Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия) – Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

Melbourne Summer Set 2
 
Корт №12 (2-й запуск, 03:30 по Киеву*)
Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) 
 
Корт №7 (5-й запуск, 08:00 по Киеву*)
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания, 6)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Руденко
    Макс Руденко, 03.01.2022 17:53
    0
    А де можна їх подивитися чому не написали?
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