Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Австралии на 4-е января

Четвертого января украинские теннисистки проведут матчи на турнирах в Австралии.



Элина Свитолина сыграет в одиночном разряде в рамках соревнований WTA 500 в Аделаиде. Там же в парном разряде выступит и Надежда Киченок.



На турнире WTA 250 в Мельбурне сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.



Леся сыграет финал квалификации, Элина и Ангелина стартуют сразу в основе.



Расписание украинок на 4-е января в Австралии



Adelaide International 1



Центральный корт (1-й запуск, 02:30 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 8) – Анастасия Гасанова (Россия)



Корт №4 (1-й запуск, 02:30 по Киеву)

Надежда Киченок/Сания Мирза (Украина/Индия) – Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2)

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Melbourne Summer Set 2



Корт №12 (2-й запуск, 03:30 по Киеву*)

Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь)



Корт №7 (5-й запуск, 08:00 по Киеву*)

Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания, 6)

*ориентировочное время

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