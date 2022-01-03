ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал молдавского хавбека

Дмитрий Мандриченко продолжит карьеру в УПЛ

  • 03.01.2022 16:38
  • 1376 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал молдавского хавбека
© ФК Ингулец

«Ингулец» официально сообщил о подписании контракта с 24-летним молдавским атакующим хавбеком Дмитрием Мандриченко.

Детали контракта не известны. В «Ингульце» Мадриченко будет выступать под 43-м номером.

Предыдущим клубом Мандриченко был грузинский «Сабуртало». В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 9 ассистов в 37 матчах.

Ранее «Ингулец» подписал Андрея Близниченко.

Источник — ФК Ингулец

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 03.01.2022 16:53
    +2
    Ингулец настроен решительно задержаться в премьер Лиге,во всяком случае стараются.
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    DidOk
    DidOk, 03.01.2022 16:53
    +1
    Ніби толковий гравець !
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 03.01.2022 17:23
    0
    KRBS55, 03.01.2022 16:53
    Ингулец настроен решительно задержаться в премьер Лиге,во всяком случае стараются.
    Этот трансфер выглядит круче чем того с болгарского чемпиона, который впервые в жизни провел успешный сезон. Но может и этот болгар в итоге тут же окажется
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 03.01.2022 17:15 (изменен)
    0
    Певно наші коріння в хлопа судячи з фамиліі
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