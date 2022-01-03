ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал молдавского хавбека

«Ингулец» официально сообщил о подписании контракта с 24-летним молдавским атакующим хавбеком Дмитрием Мандриченко.

Детали контракта не известны. В «Ингульце» Мадриченко будет выступать под 43-м номером.

Предыдущим клубом Мандриченко был грузинский «Сабуртало». В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 9 ассистов в 37 матчах.

Ранее «Ингулец» подписал Андрея Близниченко.