Тео ЭРНАНДЕС: «Месси не был так стабилен, как Левандовски»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес считает, что его партнер по команде Роберт Левандовски заслужил Золотой мяч-2021 больше, чем Лионель Месси:

«Я думаю, Левандовски заслужил этот приз. Он провел невероятный сезон и написал историю. Месси добился успеха с Аргентиной, но он не был так стабилен, как Левандовски».