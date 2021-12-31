Тео ЭРНАНДЕС: «Месси не был так стабилен, как Левандовски»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес считает, что его партнер по команде Роберт Левандовски заслужил Золотой мяч-2021 больше, чем Лионель Месси:
«Я думаю, Левандовски заслужил этот приз. Он провел невероятный сезон и написал историю. Месси добился успеха с Аргентиной, но он не был так стабилен, как Левандовски».
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.