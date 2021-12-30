АЛЛАХЬЯР: «Заря навсегда останется в мом сердце»

Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш попрощался с «Зарей», в которой выступал в течение полутора лет:

«Прощаться с любимыми всегда тяжело. Но после потрясающих полутора лет в этой команде и с этими болельщиками я могу сказать, что «Заря» навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду невероятные время и моменты, которые мы пережили вместе.

Хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли мне вырасти как в игровом, так и в личностном планах. До свидания, Мужики».

Ранее сообщалось о том, что подписать Аллахьяра может «Металлист».