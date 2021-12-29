Подарок Манчестер Сити. Челси потерял победу в последнем матче года

«Челси» в последнем матче года не сумел обыграть «Брайтон» в рамках поединка чемпионата Англии. Синие долгое время вели в счете, но пропустили в компенсированное время.

Команда Томаса Тухеля набрала 42 очка и вышла на 2-е место, опередив «Ливерпуль», с которым сыграет уже 2 января.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Челси - Брайтон 1:1

Голы: Лукаку, 28 - Уэлбек, 90+2

Челси: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Чалоба, 46), Рюдигер, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс (Алонсо, 27), Маунт, Хадсон-Одои (Канте, 67), Лукаку

Брайтон: Санчес, Лампти (Мвепу, 66), Велтман, Берн, Кукурелья, Марш, Биссома, Лаллана, Модер (Алзате, 88), Аллистер (Уэлбек, 80), Мопей