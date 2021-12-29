Коваленко заболел коронавирусом

Хавбек «Специи» сдал положительный тест

  • 29.12.2021 17:37
  • 593 просмотра
  • 3 комментария
Коваленко заболел коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник итальянской «Специи» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко сдал положительный тест на COVID-19.

25-летний игрок на несколько дней выпадет с тренировочного режима и не сможет играть.

В этом сезоне Серии А Коваленко провел 12 поединков, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Напомним, накануне Андрей Шевченко и капитан «Дженоа» заразились коронавирусом.

Источник — ФК Специя

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 29.12.2021 18:08
    +1
    Та кому он уже нужен
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
    Maksim Dimitrov, 29.12.2021 17:59
    +1
    Все, пропадет клуб без лидера Здоровья Вите
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    online
    Maksim Dimitrov, 29.12.2021 18:09
    0
    Эхх только показал свои способности на лавке
    Ссылка
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