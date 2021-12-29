Коваленко заболел коронавирусом

Полузащитник итальянской «Специи» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко сдал положительный тест на COVID-19.
25-летний игрок на несколько дней выпадет с тренировочного режима и не сможет играть.
В этом сезоне Серии А Коваленко провел 12 поединков, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.
Напомним, накануне Андрей Шевченко и капитан «Дженоа» заразились коронавирусом.
Источник — ФК Специя
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