ФОТО. Утешается песком и кокосами. Левченко отдыхает в Занзибаре

Экс-игрок сборной Украины проводит отпуск в теплых краях

  • 27.12.2021 14:14
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ФОТО. Утешается песком и кокосами. Левченко отдыхает в Занзибаре
© Instagram. Евгений Левченко

43-летнпий бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас работает футбольным экспертом, проводит отпуск в Занзибаре вместе с семьей.

«Всех с наступающими праздниками. В этом году без снега, но думаю, что белоснежный песок, кокосы и семья смогут меня утешить», — прокомментировал Евгений совместное фото.

Занзибар — архипелаг у восточного берега Африки, а также его главный остров.

Источник — Instagram

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