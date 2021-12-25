Артем ДОВБИК: «После голу Швеции на Евро-2020 семь часов отвечал на звонки»

Форвард вспомнил самый важный гол в карьере

  • 25.12.2021 19:05
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Артем ДОВБИК: «После голу Швеции на Евро-2020 семь часов отвечал на звонки»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, какие эмоции испытывал после победного гола в ворота Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро 2020.

«Уснул в 6 утра. А в 11 часов уже была тренировка. Эмоций уже не было, больше восстанавливался. Все кричали. Эмоции были - космос. Мы все собрались командой и обсуждали этот момент. Это реально очень сильно было.

Часов 6-7 у меня ушло на разговоры по телефону. Телефон можно было менять. Все поздравляли, говорили, что город не спал. Говорят, в Черкассах все по городу ходят и только это обсуждают.

Почему снял футболку, когда праздновал гол? Была мечта так отпраздновать. В чемпионате Украины не хотелось. Хотелось масштабный гол забить», - сказал Довбик.

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Источник — BurBuzz

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