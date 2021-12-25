Мало забивает. Ювентус не оставит Морату

Туринский клуб не будет выкупать контракт испанского форварда у мадридского «Атлетико»

  • 25.12.2021 09:32
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Мало забивает. Ювентус не оставит Морату
© Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» не оставит 29-летнего испанского форварда Альваро Морату в клубе на постоянной основе. Контракт игрока принадлежит мадридскому «Атлетико».

В сентябре 2020 года «Ювентус» арендовал Морату сроком на два года. В текущем сезоне Альваро провел за «Ювентус» 23 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Этой результативности недостаточно, чтобы убедить руководство «Ювентуса» выкупить его контракт у «Атлетико» за €35 миллионов, которые прописаны в контракте.

Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Calciomercato

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