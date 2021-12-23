В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Лестер» (3:3, 5:4 по пенальти). «Красные» проигрывали в два мяча по ходу встречи, но сравняли счет на 95-й минуте благодаря голу Минамино. В серии пенальти «Ливерпуль» был сильнее.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 — Варди, 9, 13, Мэддисон, 33
События матча
|90+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Наби Кейта (Ливерпуль).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Олбрайтон (Лестер).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
Источник — ФК Ливерпуль
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