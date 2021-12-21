Не приедет на Austalian Open? Олимпийская чемпионка заболела коронавирусом

Белинда Бенчич чувствует себя плохо

  • 21.12.2021 21:54
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Не приедет на Austalian Open? Олимпийская чемпионка заболела коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Теннисная Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич рассказала о том, что сдала положительный тест на коронавирус и чувствует себя плохо.

Несмотря на вакцинацию, у спортсменки жар, боли и озноб. При этот Бенчич пока не отказывается от участия в Austalian Open в январе.

Кроме того, стало известно, что положительный тест сдала Онс Жабер. Она написала, что у нее тяжелые симптомы.

Ранее положительный тест сдал Рафаэль Надаль.

Источник — Большой теннис Украины

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