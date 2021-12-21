Не приедет на Austalian Open? Олимпийская чемпионка заболела коронавирусом

Теннисная Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич рассказала о том, что сдала положительный тест на коронавирус и чувствует себя плохо.
Несмотря на вакцинацию, у спортсменки жар, боли и озноб. При этот Бенчич пока не отказывается от участия в Austalian Open в январе.
Кроме того, стало известно, что положительный тест сдала Онс Жабер. Она написала, что у нее тяжелые симптомы.
Источник — Большой теннис Украины
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