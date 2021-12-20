Источник: Тайсон летом вернется в харьковский Металлист

Бразильский полузащитник «Интернасьонала» Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского «Металлиста», информирует Телеграм-канал «Тайны футбола».

Произойдет это, скорее всего, летом 2022 года, однако существует небольшая вероятность трансфера и в ближайшее зимнее трансферное окно. Эту информацию в личном общении с источником информации подтвердил сам игрок, которому сейчас 33 года.

Харьковский «Металлист» был возрожден усилиями Александра Ярославского, уверенно лидирует в турнире Первой лиги и близок к выходу в УПЛ.

Тайсон выступал за «Металлист» с 2010 по 2013 год (57 матчей и 13 голов в УПЛ), а затем перешел в донецкий «Шахтер». В 2021 году бразилец вернулся на родину и сейчас играет за «Интернасьонал» (29 поединков и 4 гола во всех турнирах). Контракт Тайсона с клубом рассчитан до лета 2023 года. В активе хавбека 8 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.

ФОТО. Тайсон в Бразилии является капитаном «Интернасьонала»

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine