Источник: Тайсон летом вернется в харьковский Металлист

Бразилец играл в Харькове с 2010 по 2013 год, а затем перешел в «Шахтер»

  • 20.12.2021 10:23
  • 3058 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: Тайсон летом вернется в харьковский Металлист
© ФК Металлист Харьков. Тайсон

Бразильский полузащитник «Интернасьонала» Тайсон вернется в Украину и станет игроком харьковского «Металлиста», информирует Телеграм-канал «Тайны футбола».

Произойдет это, скорее всего, летом 2022 года, однако существует небольшая вероятность трансфера и в ближайшее зимнее трансферное окно. Эту информацию в личном общении с источником информации подтвердил сам игрок, которому сейчас 33 года.

Харьковский «Металлист» был возрожден усилиями Александра Ярославского, уверенно лидирует в турнире Первой лиги и близок к выходу в УПЛ.

Тайсон выступал за «Металлист» с 2010 по 2013 год (57 матчей и 13 голов в УПЛ), а затем перешел в донецкий «Шахтер». В 2021 году бразилец вернулся на родину и сейчас играет за «Интернасьонал» (29 поединков и 4 гола во всех турнирах). Контракт Тайсона с клубом рассчитан до лета 2023 года. В активе хавбека 8 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.

ФОТО. Тайсон в Бразилии является капитаном «Интернасьонала»

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 20.12.2021 10:36 (изменен)
    +2
    Потужний хід, але не віриться.
    Стільки сльоз пролито Тайсоном, щоб вирватись з України.
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 20.12.2021 10:39
    +1
    а потом когда Ярик через 5 лет клуб продаст снова , в Шахтер ?
    Ссылка
    ViaBor
    ViaBor, 20.12.2021 11:03
    0
    Sauron, 20.12.2021 10:36
    Потужний хід, але не віриться.
    Стільки сльоз пролито Тайсоном, щоб вирватись з України.
    Дело в том что в Металле его не будут держать как в Шахтере на контрактах , захочет-уйдет, по этому в принципи верится, ещё бы и марлоса вернуть на пару лет)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 20.12.2021 11:02
    0
    Интересно на станции спортивная в Харькове туалеты платные или нет?
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 20.12.2021 11:00
    0
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 20.12.2021 10:58
    0
    Слава Чебан, 20.12.2021 10:50
    было б не плохо, у нас возрождается чемп и Тайсон только увеличит внимание к УПЛ. Правда скорее всего его заманили бабками а он уже не тот что был 2-3 года назад
    ещё бы Днепр, но бене наплевать ибо на футболе сейчас не наваришь
    Ссылка
    Igor_Dinamo
    online
    Igor_Dinamo, 20.12.2021 11:03
    -1
    Опять 25, ну давай, только не плач и не закрывайся в параше
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.12.2021 10:48
    -1
    Круто, ждем!
    Ссылка
    Павло Бубенко
    Павло Бубенко, 20.12.2021 10:41
    -1
    Перейдет однозначно! У него сохранились отличные отношения как с Яриком, так и с Красниковым! Знаю это не понаслышке.
    Ссылка
    Footbolist
    online
    Footbolist, 20.12.2021 10:29
    -1
    Красавчик
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 20.12.2021 10:50
    -2
    было б не плохо, у нас возрождается чемп и Тайсон только увеличит внимание к УПЛ. Правда скорее всего его заманили бабками а он уже не тот что был 2-3 года назад
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 20.12.2021 10:44
    -2
    осталось аргентинцев вернуть
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 20.12.2021 10:37
    -2
    Ждём с нетерпением, легенда
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