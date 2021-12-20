Львов ведет переговоры с молдавским хавбеком

Молдавский атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко заинтересовал клуб Премьер-лиги Украины. 24-летним футболистом интересуется ПФК «Львов».

«Львов» уже ведет переговоры с игроком. После 18-ти туров команда Олега Дулуба занимает в таблице 12-е место из 16-ти команд.

В нынешнем году Дмитрий Мандрыченко стал обладателем Кубка Грузии в составе «Сабуртало», за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.