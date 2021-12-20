ВИДЕО. Украинское дерби. Брюгге с Соболем сыграл вничью с Андерлехтом

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 2:2.
Украинский левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и отыграл 59 минут, а его соотечественник-визави из «Андерлехта» Богдан Михайличенко просидел весь матч на скамейке для запасных.
Источник — Sport.ua
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