Познихиренко стала победительницей турнира в Анталье

Украинка завоевала первый титул в сезоне

  • 19.12.2021 19:22
  • 238 просмотров
  • 1 комментарий
Познихиренко стала победительницей турнира в Анталье
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Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира серии ITF в Анталии.

В финальном матче 27-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Лодикову – 7:5, 6:1. Матч длился почти два часа. За это время Познихиренко подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Путь к победе:
R32: Моник Берри (Новая Зеландия, WC) 6:3, 6:0
R16: Дана Шакирова (Россия, Q) 6:1, 6:0
QF: Дилетта Керубини (Италия) 6:0, 6:4
SF: Диана Демидова (Россия) 7:6(4), 4:6, 6:2
FR: Дарья Лодикова (Россия) 7:5, 6:1

Этот титул стал для Познихиренко пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 году Анна победила на двух турнирах ITF W15 в Тунисе, а в 2012 году – на 10-тысячнике в Турции.

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexandr Golovach
    online
    Alexandr Golovach, 19.12.2021 19:41
    0
    Анна - молодчинка! Так тримати!
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