Познихиренко стала победительницей турнира в Анталье

Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира серии ITF в Анталии.
В финальном матче 27-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Лодикову – 7:5, 6:1. Матч длился почти два часа. За это время Познихиренко подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.
Путь к победе:
R32: Моник Берри (Новая Зеландия, WC) 6:3, 6:0
R16: Дана Шакирова (Россия, Q) 6:1, 6:0
QF: Дилетта Керубини (Италия) 6:0, 6:4
SF: Диана Демидова (Россия) 7:6(4), 4:6, 6:2
FR: Дарья Лодикова (Россия) 7:5, 6:1
Этот титул стал для Познихиренко пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 году Анна победила на двух турнирах ITF W15 в Тунисе, а в 2012 году – на 10-тысячнике в Турции.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.