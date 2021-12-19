Познихиренко стала победительницей турнира в Анталье

Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира серии ITF в Анталии.

В финальном матче 27-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Лодикову – 7:5, 6:1. Матч длился почти два часа. За это время Познихиренко подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Путь к победе:

R32: Моник Берри (Новая Зеландия, WC) 6:3, 6:0

R16: Дана Шакирова (Россия, Q) 6:1, 6:0

QF: Дилетта Керубини (Италия) 6:0, 6:4

SF: Диана Демидова (Россия) 7:6(4), 4:6, 6:2

FR: Дарья Лодикова (Россия) 7:5, 6:1

Этот титул стал для Познихиренко пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 году Анна победила на двух турнирах ITF W15 в Тунисе, а в 2012 году – на 10-тысячнике в Турции.