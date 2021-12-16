Источник: АПЛ согласилась перенести матч Лестер – Тоттенхэм

Сегодня, 16 декабря должен был состояться матч 17-го АПЛ «Лестер» - «Тоттенхэм». Однако, как сообщают британские СМИ, поединок будет перенесен на другую дату.

Дело в том, что в обеих командах зафиксирована вспышка коронавируса. В «Лестере» 9 инфицированных, а в распоряжении наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте всего 13 здоровых игроков первой команды.

Обе команды попросили о переносе матча и АПЛ пошла им навстречу. Официально о переносе объявят в ближайшие часы.