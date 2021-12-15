17-й тур
Лестер
0 : 0
Тоттенхэм
16.12.2021 21:30

Лестер - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Шанс для «лис» не отстать от «шпор» в турнирной таблице

  • 15.12.2021 12:14
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Лестер - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© АПЛ / автор неизвестен

В четверг, 16 декабря, в Лестере на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:30 по Киеву.

«Лестер»

 

Команда Брендана Роджерса в турнирной таблице АПЛ занимает 8-е место. В 16-ти проведенных матчах она набрала 22 очка, добившись шести побед при четырех ничьих и шести поражениях. В пяти крайних поединках «лисы» имеют две неудачи, две победы и одну ничью.

В своем крайнем матче «Лестер» дома разбил «Ньюкасл» (4:0). Этим он закрыл серию из двух встреч без побед – «Саутгемптон» (2:2 в гостях) и «Астон Вилла» (1:2 на выезде). До этого парни Роджерса уступили на своем поле «Челси» (0:3), после чего также дома выиграли у «Уотфорда» (4:2).

В турнирной таблице чемпионата Англии по показателям на своем поле у «Лестера» также 8-я позиция, как и в генеральной классификации. В восьми матчах на «Кинг Пауэр Стэдиум» команда набрала 13 пунктов (4 победы, 1 ничья, 3 поражения).

«Тоттенхэм»

 

Подопечные Антонио Конте в текущем реестре английской Премьер-лиги значатся на 7-й позиции. Однако это место у них более чем условно, ведь они имеют в запасе сразу два матча. В 14-ти поединках «шпоры» одержали 8 побед, 1 раз сыграли вничью и в пяти проиграли. В активе у команды 25 пунктов.

В настоящий момент лондонцы имеют актуальную серию из трех побед – «Лидс» (2:1 дома), «Брентфорд» (2:0 дома), «Норвич» (3:0 дома). Однако до этого «Тоттенхэм» сразу в трех матчах кряду не мог победить – «Вест Хэм» (0:1 на выезде), «Манчестер Юнайтед» (0:3 дома) и «Эвертон» (0:0 на выезде).

По показателям в гостях у «шпор» по АПЛ 11-й результат. В шести выездных матчах они набрали 7 очков, имея в активе 2 победы при одной ничьей, в пассиве – три поражения.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Лестер» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.18 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Лестер»: Шмейхель – Рикарду Перейра, Ндиди, Чаглар Сеюнджю, Бертран, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Барнс, Варди.

«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис, Танганга, Уинкс, Хейбьерг, Регилон, Ло Чельсо, Кейн, Бергвейн.

16 декабря, четверг

 

«Лестер» - «Тоттенхэм»
Лестер. «Кинг Пауэр Стэдиум». 22:00
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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