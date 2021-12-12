Что случилось? Фанаты напали на автобус команды Харатина в Польше

Фанаты «Легии» напали на футболистов команды после того, как те потерпели очередное поражение в матче 18-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (0:1).

12 декабря после игры болельщики, недовольные результатами команды, ворвались в клубный автобус, который ехал на базу команды.

В результате драки несколько легионеров получили травмы головы. В события вмешалась полиция.

За Легию выступает украинец Игорь Харатин. В матче против «Вислы» Плоцк он всю игру оставался в резерве.

«Легия» потерпела третье поражение подряд и очутилась на последнем месте турнирной таблицы. За 15 матчей команда одержала только 3 победы и проиграла 12 встреч.

Турнирная таблица чемпионата Испании