Что случилось? Фанаты напали на автобус команды Харатина в Польше

Фанаты «Легии» напали на футболистов команды после того, как те потерпели очередное поражение в матче 18-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (0:1).
12 декабря после игры болельщики, недовольные результатами команды, ворвались в клубный автобус, который ехал на базу команды.
В результате драки несколько легионеров получили травмы головы. В события вмешалась полиция.
За Легию выступает украинец Игорь Харатин. В матче против «Вислы» Плоцк он всю игру оставался в резерве.
«Легия» потерпела третье поражение подряд и очутилась на последнем месте турнирной таблицы. За 15 матчей команда одержала только 3 победы и проиграла 12 встреч.
Турнирная таблица чемпионата Испании
🆕Wściekli kibice @LegiaWarszawa pojechali za klubowym autokarem, który zmierzał do Legia Training Center. Tam - jak słyszę - mieli wedrzeć się do autobusu i wymierzyć piłkarzom "sprawiedliwość". Kilku legionistów dostało po głowie. Na miejsce przyjechała policja. @SportINTERIA— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) December 12, 2021
Источник — sport.interia.pl
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