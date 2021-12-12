Что случилось? Фанаты напали на автобус команды Харатина в Польше

Фанаты «Легии» были крайне недовольны поражением от «Вислы» Плоцк

  • 12.12.2021 23:40
  • 773 просмотра
  • 2 комментария
Что случилось? Фанаты напали на автобус команды Харатина в Польше
© sport.interia.pl

Фанаты «Легии» напали на футболистов команды после того, как те потерпели очередное поражение в матче 18-го тура чемпионата Польши против «Вислы» Плоцк (0:1).

12 декабря после игры болельщики, недовольные результатами команды, ворвались в клубный автобус, который ехал на базу команды.

В результате драки несколько легионеров получили травмы головы. В события вмешалась полиция.

За Легию выступает украинец Игорь Харатин. В матче против «Вислы» Плоцк он всю игру оставался в резерве.

«Легия» потерпела третье поражение подряд и очутилась на последнем месте турнирной таблицы. За 15 матчей команда одержала только 3 победы и проиграла 12 встреч.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — sport.interia.pl

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 13.12.2021 00:11
    0
    таблица чемпионата Испании)))
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 12.12.2021 23:50
    0
    Понять и простить
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