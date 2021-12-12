Оценки за матч Динамо – Заря. Динамо упустило зимнее чемпионство

12 декабря в Киеве прошел матч 18-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграло вничью с «Зарей» (1:1).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком стал Дмитрий Мацапура, голкипер «Зари» (оцена 7.0)
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:1:
Замены «Динамо»: Вербич – 6,0, Караваев – 6,0, Кулач – б/о.
Замены «Зари»: Кабаев – 5,5, Снурницын – б/о.
Источник — Sport.ua
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