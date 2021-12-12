Динамо – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 12 декабря, состоится поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Динамо» - «Заря» - 0:0.
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Источник — Sport.ua
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