18-й тур
Колос К
0 : 0
Минай
12.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Украигской Премьер-лиги

  • 11.12.2021 19:57
  • 36 просмотров
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Колос – Минай. Текстовая трансляция матча
© upl.ua

В воскресенье, 12 декабря, состоится встреча 18 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» примет ужгородский «Минай». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

Коваливская команда может завершить первую часть сезона в верхней части турнирной таблицы. Если «Колос» победит», то поднимется на 8 место. Гораздо больше победа нужна «Минаю». С десятью очками команда находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. К тому же ужгородцы не побеждали с первого тура, и не прочь прервать серию из 16 матчей без побед.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай». 

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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