В воскресенье, 12 декабря, состоится встреча 18 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» примет ужгородский «Минай». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

Коваливская команда может завершить первую часть сезона в верхней части турнирной таблицы. Если «Колос» победит», то поднимется на 8 место. Гораздо больше победа нужна «Минаю». С десятью очками команда находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. К тому же ужгородцы не побеждали с первого тура, и не прочь прервать серию из 16 матчей без побед.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА