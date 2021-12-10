ВИДЕО. «Всегда поддерживал Ливерпуль». Джеррард – возвращении на Энфилд

Наставник «Астон Виллы» сыграет против родного клуба

  • 10.12.2021 16:41
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ВИДЕО. «Всегда поддерживал Ливерпуль». Джеррард – возвращении на Энфилд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

В субботу в Англии состоится очень любопытное событие: Стивен Джеррард возвращается на «Энфилд», уже как тренер. Кто мог подумать, что он будет противостоять родному «Ливерпулю» в новом амплуа? Одно известно точно: его нынешняя команда, «Астон Вилла», попытается остановить победный путь «красных».

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда перед матчем «Ливерпуль» - «Астон Вилла»:

Источник — Sport.ua

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