Нардеп Украины призал полицию заняться историей с угрозами Селезнева

Алексей Гончаренко обратился к главе МВД Денису Монастырскому

  • 10.12.2021 04:00
  • 226 просмотров
  • 2 комментария
Нардеп Украины призал полицию заняться историей с угрозами Селезнева
© Facebook. Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал национальную полицию и главу МВД Дениса Монастырского заняться историей с угрозами от форварда «Миная» Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

На своей странице в Facebook Гончаренко написал: «Здесь футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев. Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский, прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия. В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка».

Евгений Селезнев в интервью Трибуне оказался удивлен таким ходом дела: «Гончаренко – это тот, что из Одессы? Да? Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо? Если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда? Наверное, он пошутил? Не знаю. Как можно такое на себя сказать?!»

Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 10.12.2021 04:07
    +1
    Як же оті приводні очкують солідарно! А де заява Ляшка?
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    kortizol1332
    kortizol1332, 10.12.2021 04:28
    0
    на всеобщем чмыринге Селезнёва решил хайпануть и этот одессит нетрадиционной ориентации. хайповать на Селезнёве, это уровень высмеивания квартала Клычко в своё время, это всё что ты можешь
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