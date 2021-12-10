Нардеп Украины призал полицию заняться историей с угрозами Селезнева

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал национальную полицию и главу МВД Дениса Монастырского заняться историей с угрозами от форварда «Миная» Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

На своей странице в Facebook Гончаренко написал: «Здесь футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев. Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский, прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия. В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка».

Евгений Селезнев в интервью Трибуне оказался удивлен таким ходом дела: «Гончаренко – это тот, что из Одессы? Да? Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо? Если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда? Наверное, он пошутил? Не знаю. Как можно такое на себя сказать?!»