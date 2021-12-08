8 декабря в 22:00 в Португалии проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бенфика» и «Динамо».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бенфика – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Роман Яремчук, 16 мин.
ГОЛ! 2:0. Жилберто, 22 мин.
Источник — Sport.ua
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