Призрачные шансы. Жилстрой-1 в Харькове разгромно проиграл ПСЖ

В среду, 8-го декабря, состоялся поединок 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразились харьковский «Жилстрой-1» и французский «ПСЖ». Матч, который прошел в Харькове на поле стадиона «Металлист», завершился разгромной победой французского клуба со счетом 6:0.

Уже в первом тайме украинский коллектив пропустил целых пять голов. На 15-й минуте счет в матче открыла канадская нападающая Уитема. Через 6 минут канадка записала в свой актив и ассист, когда вывела на пустые ворота харьковского клуба Бахманн. Под занавес первого тайма «Жилстрой-1» пропустил еще три безответных мяча: снова отличились Бахманн, оформив таким образом дубль, и по голу записали на свой счет Балтимор и Фазер. Гол последней вообще вышел «конфеткой», пробила почти с центра поля и попала точно в девятку ворот Яман.

Не прошло и 10 минут во втором тайме, как «ПСЖ» забил шестой мяч: после навесной передачи в штрафную точным ударом головой отметилась центральная защитница Илестедт. За 10 мин до завершения основного времени французский клуб остался в меньшинстве, вторую желтую получила вышедшая на замену Каскарино. После удаления «Жилстрой-1» таки сотворил несколько моментов у ворот Фолль, но забить хотя бы гол престижа украинскому клубу так и не удалось.

После этого матча у команды Валентины Котик остаются призрачные шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно, чтобы «Реал» потерял очки в матче с «Брейдбаликом», тогда судьба второго места будет зависеть от очной встречи «Жилстроя-1» с испанской командой в заключительном 6-м туре группового этапа.

Женская Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 5-й тур.

«Жилстрой-1» – «ПСЖ» – 0:6

Уитема (15), Бахманн (21, 40), Балтимор (37), Фазер (44), Илестедт (54)

Басанская (66), Петрик (90+3) – Каскарино (68, 80), Фольке (77)

Каскарино (80)

«Жилстрой-1»: Яман, Алексанян (Купяк, 79), Апанащенко, Воронина Анастасия, Шматко, Басанская, Шевчук, Садыкоглу (Спасоевич, 46), Петрик, Воронина Анна, Овдийчук

«ПСЖ»: Фолль, Лоуренс, Илестедт, Дудек (Каскарино, 58), Ле Гийи, Балтимор (Юртр, 58), Фольке, Фазер, Ильдхусей, Уитема (Бенера, 76), Бахманн (Сангаре, 58)

Арбитр: Фрида Нильсен (Дания)

Стадион: «Металлист» (Харьков)

ЖИЛСТРОЙ-1 - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА