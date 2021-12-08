НИКОЛОВ: «Мы не боялись Шахтер. Их тренер – второй Гвардиола»

Полузащитник «Шерифа» стал автором решающего гола в матче ЛЧ в Киеве

  • 08.12.2021 05:42
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НИКОЛОВ: «Мы не боялись Шахтер. Их тренер – второй Гвардиола»
© УЕФА. Бобан Николов

Полузащитник «Шерифа» Бобан Николов рассказал о матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

«Я очень рад за свою команду, за такой результат. Неважно, кто забил гол. Мы забили, потому что хорошо сыграли. Во втором тайме мы провели на их стороне поля минут 20–25.

Мы шли вперед и совершенно не боялись «Шахтера», у которого отличные игроки и замечательный тренер [Роберто Де Дзерби], которого можно назвать вторым Гвардиолой».

ГОЛ! 1:1. Николов, 90+3 мин.

Источник — УЕФА

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