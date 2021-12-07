Даяна Ястремская – Даниэла Висмане. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 125 в Анже.



Матч первого круга протви Даниэлы Висмане из Латвии (№305) пройдет восьмым запуском на центральном корте после матча Бюрель – Жакемо. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница сразится против Виталии Дьяченко из России (№165 WTA) или Кристины Буксы из Испании (№160 WTA).

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