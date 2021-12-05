Тотальное уничтожение. Фрайбург забил Боруссии М 6 мячей за 35 минут

Поединок 14-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия Менхенгладбах» — «Фрайбург» превратился в катастрофу для хозяев.

Первый тайм встречи завершился со счетом 6:0 в пользу «Фрайбурга», причем команды играли в равных составах. Забивали Эггстайн (2 минута), Шаде (5 минута), Линхарт (12 минута), Хефлер (19 минута), Хелер (25 минута) и Шлоттербек (37 минута). Таким образом, «Фрайбург» забил все шесть мячей всего за 35 минут первого тайма.

После 13 сыгранных туров «Боруссия» М расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-18. «Фрайбург» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка при разнице мячей 19-13.