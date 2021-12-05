Тотальное уничтожение. Фрайбург забил Боруссии М 6 мячей за 35 минут

Первый тайм поединка стал кошмаром для команды из Менхенгладбаха

  • 05.12.2021 19:40
  • 952 просмотра
  • 2 комментария
Тотальное уничтожение. Фрайбург забил Боруссии М 6 мячей за 35 минут
© ФК Фрайбург

Поединок 14-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия Менхенгладбах» — «Фрайбург» превратился в катастрофу для хозяев.

Первый тайм встречи завершился со счетом 6:0 в пользу «Фрайбурга», причем команды играли в равных составах. Забивали Эггстайн (2 минута), Шаде (5 минута), Линхарт (12 минута), Хефлер (19 минута), Хелер (25 минута) и Шлоттербек (37 минута). Таким образом, «Фрайбург» забил все шесть мячей всего за 35 минут первого тайма.

После 13 сыгранных туров «Боруссия» М расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 18-18. «Фрайбург» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка при разнице мячей 19-13.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    movkli
    movkli, 05.12.2021 20:15
    +2
    а что ж тогда Фрайбург мог с ЩД сделать? )))
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    aleks19826
    aleks19826, 05.12.2021 20:23
    0
    Це вам за Шахту, тварини гладбаські!!!!)))
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